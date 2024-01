Nella solita carrellata settimanale di episodi arbitrali da discutere, Andrea Gervasoni, vice commissario designatore, ha parlato durante OpenVar della spinta di Bisseck su Strootman in occasione del gol dell’Inter contro il Genoa.

Queste le sue parole e il video della puntata integrale:

“Porto come esempio un episodio simile, Verona-Lazio, dove abiamo annullato il gol di Casale per una spinta. La spinta a due mani deve essere oggetto di revisione, perché è punibile. A Genova Irrati ha ritenuto che fosse l’entità fosse leggere. Come commissione, però, abbiamo ritenuto che in caso di una spinta a due mani il VAR deve richiamare l’arbitro. Poi penso avree deciso per l’annullamento. La bravura di Irrati è nel valutare live le situazioni. Ha una grande esperienza a livello internazionale e probabilmente ha l’asticella un po’ più alta rispetto al nostro campionato. Per questo motivo derubrica non punibile una spinta che, sicuramente a livello di entità è minore rispetto a quella di Verona-Lazio”.