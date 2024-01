Dubbi in attacco: l’Inter può tornare sul mercato per DUE MOTIVI

LInter-Hellas Verona ha mandato diversi segnali per il futuro dei nerazzurri. Non tutti positivi. Ad esempio, è emersa ancora una volta la differenza tra la coppia d’attacco titolare, Thuram-Lautaro Martinez, e le riserve Sanchez e Arnautovic. Un divario che, inevitabilmente, spinge la dirigenza a qualche riflessione in chiave mercato.

Come riportato da Tuttosport, infatti, sebbene al momento non ci siano molte possibilità per l‘arrivo di un altro attaccante, lo scenario potrebbe cambiare da qui a fine mese per due motivi, fermo restando che l’operazione dovrebbe essere a basso costo, e quindi legata a possibili occasioni di mercato. In questo senso, è da escludere Taremi, che rimane però una pista viva per giugno.

Il primo motivo è legato all’addio di Sanchez, che però attualmente ha rifiutato ogni proposta dall’estero. Chiaramente, la cessione del cileno accorcerebbe ulteriormente il reparto offensivo, già tra i meno abbondanti della rosa di Inzaghi. L’altro è la Supercoppa: un’eventuale vittoria, infatti, permetterebbe di incassare 7 milioni di euro, da reinvestire sul mercato.

L’opinione di Passione Inter

L’acquisto di Buchanan è stato il grande investimento del mercato di gennaio dell’Inter e pensarne un altro è abbastanza irrealistico. A meno che non si presente davvero un’ottima occasione da non farsi sfuggire. Tuttavia, va ricordato come Marotta abbia escluso in passato un acquisto “tanto per”, proprio per evitare di aggiungere elementi non all’altezza.