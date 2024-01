Intervenuto nel corso della consueta puntata settimanale di OpenVar, in onda su DAZN, Andrea Gervasoni, vice commissario designatore arbitrale di Serie A e B, si è espresso anche sull’episodio del fallo di Bastoni su Duda, in occasione del 2-1 dell’Inter contro l’Hellas Verona.

L’ex direttore di gara è parso molto deciso nel catalogare come un “errore” la decisione di non sanzionare il contatto, facendo riferimento in particolare alla scelta della Sala Var, con Nasca a capo, di non richiamare l’arbitro

Queste le sue parole e il video con la puntata integrale:

“Analizzeremo con calma l’episodio di Milano perché dobbiamo capire il mancato intervento. È stato un errore e il gol andava annullato? Assolutamente sì. Abbiamo ascoltato le conversazioni e dovremo parlare con il Var Nasca per capire se ha considerato l’intervento di Bastoni un body check, e invece è lui che intenzionalmente va a colpire con il corpo il giocatore avversario”.