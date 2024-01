48 punti a fine girone d’andata. Solo due Inter hanno fatto meglio

15 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, con 44 gol fatti e 9 reti subite. Il totale fa 48 punti in classifica, con il quale l’Inter arriva a metà campionato e prende la rincorsa per affrontare il girone di ritorno in una lotta che si preannuncia comunque serrata con la Juventus, più per merito dei bianconeri che per demerito dei nerazzurri.

Una statistica lo conferma. Nella storia, infatti, solo due Inter hanno fatto meglio – in termini di punteggio – arrivate al giro di boa, entrambe le volte con Roberto Mancini allenatore. Bisogna risalire alle stagioni 2007-08 (51 punti) e 2006-07 (49 punti) per trovare un risultato migliore. Entrambe le squadre, alla fine dell’anno, vinsero lo scudetto.

Restringendo il campo alla gestione Simone Inzaghi, a metà della prima stagione l’Inter aveva totalizzato 46 punti, mentre nella seconda – allo stesso punto – si era fermata a quota 37.