Frattesi, FASTIDIO da monitorare: le ultime sulle sue CONDIZIONI

L’ingresso in campo di Klaassen nei minuti finali di Inter-Juventus, con Frattesi rimasto in panchina per tutta la gara, ha stupito un po’ tutti. Tuttavia, è stato lo stesso Inzaghi a giustificare la sua scelta nel post-partita, affermando come l’ex Sassuolo avesse accusato un problema alla vigilia del match di San Siro.

Come riportato da Matteo Barzaghi, infatti, Frattesi sarebbe vittima di un affaticamento muscolare, che però non dovrebbe dare troppe preoccupazioni. Per ora, infatti, non sono previsti degli esami per monitorare le sue condizioni.

Le cose potrebbero cambiare domani, se al ritorno in campo per allenarsi, il giocatore dovesse avere ancora fastidio. In quel caso, dei controlli per verificare il suo stato di salute diventerebbero necessari.