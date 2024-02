Materazzi SFOTTE la Juve…e tagga Sommer

All’indomani della vittoria dell’Inter contro la Juventus, non poteva mancare un contributo da parte di Marco Materazzi, nerazzurro doc che ha utilizzato il suo account Instagram per punzecchiare i rivali bianconeri.

In una story, infatti, ha pubblicato il tabellone del Meazza con gli spettatori presenti, ovvero 75.491, aggiungendo un “+ Sommer” con tanto di risate, taggando lo stesso portiere svizzero. Quest’ultimo, in effetti, è stato impegnato una volta sola e in occasione di un tentativo molto debole di Vlahovic. Di seguito l’immagine: