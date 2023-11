Frattesi, inserimento al rilento? GdS: “Solo una da titolare in Serie A”

Davide Frattesi è stato uno dei grandi investimenti del mercato estivo dell’Inter, che per il centrocampista ex Sassuolo arriverà a sborsare una cifra di circa 33 milioni di euro. Il suo inserimento nella rosa di Inzaghi, però, procede abbastanza al rilento.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, Frattesi ha giocato solo una gara da titolare in Serie A, contro l’Empoli, due mesi fa. In totale, ha collezionato solo 285 minuti in campionato. Meglio in Champions League, dove è partito già titolare 2 volte e con il Benfica dovrebbe ancora giocare dall’inizio.

L’apprendistato, sottolinea sempre la Rosea, sta risultando forse più complicato del previsto. Eppure, in Nazionale, Frattesi è già un titolare e spesso si è visto in campo insieme a Barella. All’Inter meno, ma il merito va dato anche al terzetto titolare, che ha trascinato i nerazzurri a Istanbul e che si sta ripetendo all stesso livello in questa stagione.

L’opinione di Passione Inter

Frattesi non ha collezionato molti minuti in Serie A, è vero, ma gli sono comunque bastati per mettere la sua firma nel primo Derby della sua carriera. Inoltre, la fiducia mostratagli da Inzaghi in Champions League non è da sottovalutare. Frattesi sarebbe partito dal primo minuto anche all’andata contro il Benfica, se non fosse stato infortunato, in una gara molto delicata. Un attestato di stima da non sottovalutare.