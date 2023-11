Inter, quando torna Sanchez? Le ultime sulle sue condizioni

Alexis Sanchez ha dovuto saltare il big match con la Juventus per una distorsione alla caviglia, ma l’Inter spera di riaverlo presto a disposizione. E le ultime novità sulle sue condizioni sembrano dare notizie incoraggianti in questo senso.

Come riportato da Tuttosport, il cileno dovrebbe tornare in gruppo già oggi per la rifinitura. Un allenamento importante per capire se potrà essere già convocabile per la sfida dell’Estadio Da Luz contro il Benfica, nella quale Inzaghi proverà a fare un turnover consistente.

L’opinione di Passione Inter

La notizia migliore per Inzaghi sarebbe poter schierare Sanchez già domani, per dare un po’ di riposo a Thuram e Lautaro Martinez in vista del Napoli. Al tempo stesso, però, rischiare il cileno in condizioni non ottimali, potrebbe creare solo un nuovo problema più serio.