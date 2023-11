Cuadrado è tornato, ma va gestito: titolare già con il Benfica?

Tra le notizie più positive per Inzaghi nella sfida contro la Juventus, c’è sicuramente il ritorno in campo di Cuadrado. Il colombiano è subentrato molto bene a Dumfries, galvanizzato anche dai fischi dei suoi ex tifosi. L’Inter ora spera di poter contare su di lui, ma le condizioni dell’esterno vanno monitorare con attenzione.

Lo riporta Tuttosport, che solleva l’interrogativo sulla sua titolarità domani contro il Benfica. Stando alle parole del tecnico nel post-partita, non dovrebbe partire dall’inizio, dal momento che non sembra ancora in condizione per giocare un’intera gara.

Probabile, dunque, l’utilizzo a gara in corso come contro la Juventus per mettere ulteriori minuti e fiducia nelle gambe. Dopo settimane di difficoltà, i minuti dell’Allianz Stadium sono stati sicuramente un punto di (ri)partenza incoraggiante.

L’opinione di Passione Inter

Cuadrado era già tornato in campo in Inter-Bologna dopo i problemi al tendine, ma era stato costretto a un nuovo stop. La speranza dell’Inter, allora, è soprattutto che il colombiano riesca a mettere da parte in modo definitivo questi acciacchi. Vista l’emergenza in difesa, ritrovare un’alternativa a Dumfries sulla fascia desta è fondamentale.