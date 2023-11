L’Inter è in partenza per l’ultima trasferta del girone D di Champions League, in casa del Benfica. I nerazzurri, già certi della qualificazione, potranno permettersi un po’ di cambi, dal momento che la sfida arriva cavallo del doppio impegno in Serie A, contro Juventus e Napoli.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Inzaghi recupera Sanchez per la partita dell’Estadio Da Luz, assente domenica per una distorsione alla caviglia. Resta a Milano, invece, Dumfries per un affatticamento. L’esterno verrà quasi sicuramente sostituito da Darmian, con Cuadrado pronto a subentrare.