Intervistato a margine della “Sport Industry Talk” della Rcs Academy, Beppe Marotta ha parlato della sfida di Juventus-Inter, ma anche dei rinnovi di contratto in casa nerazzurra, con un appunto anche sul prolungamento personale.

Queste le sue parole:

JUVENTUS-INTER – “Prestazione positiva. In continuità con il recente passato. Tutto questo non può essere che di buon auspicio per continuare in modo positivo e per lottare per traguardi importanti”.

LAUTARO MARTINEZ – “Sta sorprendendo? Tutto merito suo. Si tratta di un ragazzo ancora in crescita e ha dei margini di miglioramento notevoli. Sta dimostrando di fare l suo dovere come attaccante anche a livello statistico. Non dimentichiamo però che è il nostro capitano, e come tale sta riscuotendo consenso da parte dei compagni”.

PRESTAZIONE JUVE-INTER – “Al di là del risultato è la prestazione che ci dà confortato. Una volta in svantaggio la squadra è risucita a compattarsi e a rimettere a posto il risultato. Questo dimostra come il processo di crescita e maturità continua, sotto la regia di Inzaghi, allenatore giovane. Tutto è di buon auspicio per il futuro”.

RINNOVO – “Il mio rinnovo? Sono contento. Se la proprietà mi propone il prolungamento non posso che esserne fiero e riconoscente. La risposta mia e dei miei colleghi è stata positiva, e siamo contenti di poter continuare a lavorare per questi colori”.

DATE RINNOVI – “Non abbiamo delle scadenze precise. Ci sono due attori in gioco ed entrambi vogliono finalizzare il prolungamento. Se non è fine 2023, sarà inizio 2024”.