Gazzetta: “Caso bestemmia e squalifica, la decisione su Lautaro”

E’ atteso quest’oggi il nuovo dispositivo da parte del Giudice Sportivo con le sanzioni relative all’ultima giornata di campionato. Un comunicato in cui non emergerà nulla di quanto avvenuto al termine dell’incontro tra Juventus e Inter, con le presunte espressioni blasfeme pronunciate da Lautaro Martinez e immortalate dalle telecamere di Dazn.

Questo perché, come già avvenuto con altri precedenti, non esiste alcuna prova audio a supporto delle immagini a dimostrare realmente il contenuto delle parole uscite dalla bocca dell’argentino. Il solo labiale, come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, non basta per fare scattare una sanzione ufficiale che avrebbe dato luogo ad un turno di squalifica.

La rosea ha dunque chiuso così il “caso bestemmia”, spiegando che Lautaro non “sarà squalificato” e che “giocherà” regolarmente il prossimo turno di campionato contro il Genoa in mancanza della “certezza assoluta del fatto”.