Blitz e confronto con la squadra: dirigenza Inter ad Appiano

Alla ripresa degli allenamenti fissata per oggi, il centro sportivo di Appiano Gentile risulterà più affollato del solito. Come svelato da La Gazzetta dello Sport, infatti, questa mattina è atteso il blitz da parte della dirigenza dell’Inter al gran completo a partire dal presidente Beppe Marotta.

Da quando il dirigente ricopre la carica più alta del club, non può più far visita alla squadra con la stessa frequenza di prima. Ma in un momento di difficoltà il numero uno nerazzurro sa bene quanto importante sia la sua presenza alla Pinetina. A fargli compagnia saranno inoltre il ds Piero Ausilio, il vice Dario Baccin e il vice presidente Javier Zanetti.

Da nessuna parte esiste la volontà di fare drammi sul momento recente attraversato dall’Inter e non sono previsti confronti spigolosi. Secondo i dirigenti, però, è giunto il momento di dialogare con Simone Inzaghi e i suoi ragazzi per indagare sull’attuale stato di forma della squadra. Non capitava da anni di perdere due trasferte di fila come avvenuto contro Fiorentina e Juventus, ragion per cui la dirigenza ha scelto di intervenire.

Soprattutto perché al termine della sconfitta di Torino si sono accesi un paio di campanelli d’allarme: dalla rabbia sfogata da Lautaro Martinez al triplice fischio, alle parole molto discusse pronunciate da Mkhitaryan nel post-partita su una sicurezza forse eccessiva mostrata dall’Inter in alcuni big match di questa stagione.