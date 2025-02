Romano: “La verità su Frattesi alla Roma. Inter aveva questa idea”

Rimasto in panchina per tutta la durata del match della scorsa domenica contro la Juventus, Davide Frattesi non sta certo vivendo il suo miglior momento all’Inter. Dopo aver accarezzato l’idea di un addio a gennaio, il centrocampista ex Sassuolo farà discutere nuovamente di sé la prossima estate. L’impressione è che le cose con il club nerazzurro non siano migliorate nonostante la permanenza fino al termine di questa stagione e che molto presto si tornerà a parlare di una sua cessione.

Dello stesso avviso è sembrato essere Fabrizio Romano che, intervenuto su Viva el Futbol, ha svelato alcuni retroscena della trattativa con la Roma dello scorso gennaio: “Non è mai stata un’operazione vicina a concludersi perché l’Inter è stata chiara dal primo giorno: se arrivano 40 milioni di euro più dei bonus, l’idea dell’Inter era questa, 40 minimo o nulla. La Roma ha fatto dei tentativi di prestito con diritto che diventa obbligo, magari con Cristante in prestito nell’operazione. La Roma ha cercato di capire se ci fosse la possibilità, ma ha sempre trovato un muro da parte dell’Inter. Poi è una situazione che andrà capita in estate perché tecnicamente vedere un giocatore come Frattesi perennemente in panchina è dura”.