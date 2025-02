Romano: “Il nuovo colpo dell’Inter di cui si parla troppo poco”

Ospite dell’ultimo appuntamento di Viva el Futbol, Fabrizio Romano ha raccontato alcuni retroscena dell’ultima sessione di calciomercato. Una finestra che non ha visto l’Inter tra i club più attivi, ma in cui il club nerazzurro ha comunque lavorato sia per il presente che per il futuro. Oltre all’approdo di Nicola Zalewski, a Milano è stato chiuso un altro affare passato probabilmente in sordina.

Come sottolineato dall’esperto di mercato, infatti, non va sottovalutato l’acquisto già definito di Petar Sucic. Il centrocampista croato, che si unirà ai nuovi compagni nerazzurri il prossimo giugno, era conteso sia in Inghilterra che in Italia. Sino all’ultimo secondo, tra l’altro, una big della Premier ha cercato invano di far saltare l’operazione dell’Inter.

Queste la parole di Fabrizio Romano: “Un’operazione fatta di cui si sta parlando poco, è il nuovo centrocampista dell’Inter, Sucic. Ha fatto le visite mediche ed ha firmato il contratto. L’Inter è molto contenta di questo affare da oltre 12 milioni, su cui una squadra inglese ha provato ad inserirsi fino all’ultimo e su cui era presente una squadra italiano. Hanno provato in tutti i modi a farla saltare all’Inter fino all’ultimo, credo che questa operazione ci racconti quello che l’Inter sta vedendo. L’Inter andrà in questa direzione qui, giocatori giovani e con potenziale, con stipendi non folli. Sucic è certamente un messaggio dell’Inter, l’inizio di un’era che partirà in estate”.