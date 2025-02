Pressing Inter su Nico Paz: “Un solo modo per convincere il Real”

Da ormai diverse settimane, Nico Paz è diventato un obiettivo dichiarato dell’Inter sul mercato. Il club nerazzurro cercherà già la prossima estate di strappare il fantasista argentino al Como, sperando nella sponda favorevole del Real Madrid. Questo perché il classe 2004 è ancora sotto il controllo dei blancos che vantano nei suoi confronti ben tre diverse clausole di recompra.

La strategia dell’Inter, come spiegato da Fabrizio Romano su Viva el Futbol, sembra essere piuttosto chiara. Il club nerazzurro vorrebbe infatti attendere il ritorno del ragazzo in Spagna per trattare direttamente con il Real Madrid. A quel punto, però, verrebbe intavolata una trattativa alle condizioni del club di Florentino Perez che vorrà comunque non perdere totalmente di vista il ragazzo, mantenendo una clausola in proprio favore.

Così si è espresso l’esperto di mercato sulle qualità umane di Nico Paz: “E’ un ragazzo fantastico, nella top 4 o 5 dei ragazzi che ho conosciuto per educazione. E’ serissimo, malato di calcio, in questo il papà sposta tantissimo, ha una testa che è qualcosa di meraviglioso. Poteva andare alla Fiorentina, quando Burdisso era alla Fiorentina lo aveva segnalato da tempo, aveva provato più volte a far capire che si poteva fare l’investimento, ma il Real Madrid non aveva accettato le condizioni. Poi il Como è stato bravo ad incastrare l’operazione anche dal punto di vista dei numeri e penso che tra qualche settimana parleremo tanto di lui”.

Su un futuro dell’argentino all’Inter, invece, Romano ha confermato: “Il Real Madrid ha tre clausole di recompra, ma insieme al calciatore adesso deve decidere cosa fare. Internamente al Real Madrid insistono e dicono che vedono Nico Paz in squadra nel futuro e avendo parlato più volte con lui ha questo desiderio di essere un giorno un calciatore veramente del Real Madrid. Ma c’è da capire che passaggio vorrà fare il calciatore a giugno. E’ vero che l’Inter si è mossa, è vero che l’Inter si è informata, Javier Zanetti ha un rapporto speciale con il papà di Nico Paz. L’Inter ha iniziato a lavorare lato giocatore, questo sicuramente. L’unico modo per l’Inter di avere Nico Paz in estate è di riuscire ad avere il giocatore in una posizione talmente forte da presentarsi davanti al Real Madrid e pensare ad una strategia, tenendo aperta la porta per tornare. Questo è l’unico modo”.