Trevisani punta il dito: “Questo Calhanoglu vale Cristante”

Non è chiaramente il miglior momento della stagione quello che Hakan Calhanoglu sta vivendo in questo momento. Dopo essere rientrato dal lungo infortunio rimediato nel derby di Supercoppa di inizio gennaio contro il Milan, il centrocampista turco non è praticamente mai tornato ai suoi livelli abituali. Fisicamente continua a far fatica e negli ultimi big match è stato meno lucido di altre volte.

In questo momento, come spiegato da Riccardo Trevisani su Cronache di Spogliatoio, Calhanoglu rappresenta il centro del problema per l’Inter. In una formazione che dipende per buona parte dai tempi e dalle giocate del centrocampista turco, il periodo di appannamento dell’ex Milan sta certamente condizionando il rendimento in campo di tutta la squadra.

Questo il paragone fatto dal telecronista: “E’ Calhanoglu il centro del problema dell’Inter. Quest’anno vale Cristante, in questo momento. E’ uno da 6 con qualche palla persa che ti è costata pure i gol. Se uno da 10 gioca da 6, hai perso quattro punti. E se quello è il regista che fa muovere una squadra che gioca a pallone è un bel problema. Poi si è fatto male quattro volte in un anno”.