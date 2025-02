Fabrizio Romano annuncia il prossimo acquisto pesante dell’Inter

Con l’inizio dell’era Oaktree, in casa Inter si è dato vita ad un nuovo progetto sportivo che avrà conseguenze dirette anche sul calciomercato. Come si è già visto nelle ultime due sessioni dedicate ai trasferimenti, il focus del club nerazzurro si è spostato su calciatori giovani e dal grande potenziale su cui investire anche cifre importanti.

Tra i talenti osservati di recente dai dirigenti dell’Inter, come svelato da Fabrizio Romano su Viva el Futbol, c’era anche Abdukodir Khusanov, difensore uzbeko del 2004 acquistato lo scorso gennaio dal Manchester City per ben 40 milioni di euro versati al Lens. Un interesse che indica quanto attento sia in questo momento il club nerazzurro su profili di questo calibro, anche se fuori mercato per via di certe valutazioni folli.

Il noto esperto di mercato, però, non ha dubbi sul fatto che l’Inter la prossima estate si muoverà per aggiungere all’organico di Simone Inzaghi un difensore davvero importante e in linea con le direttive societarie: “Khusanov era un giocatore che era nella lista del Real Madrid per giugno, su cui l’Inter aveva fatto un pensiero. L’Inter prenderà un difensore importante in estate. Khusanov è un calciatore che l’Inter aveva seguito. Poi arriva il City con 40 milioni a gennaio e non c’è storia per nessuno”.