Trevisani: “Il motivo per cui l’Inter ha perso con la Juventus”

A due giorni di distanza, proseguono le analisi sui motivi che hanno portato alla seconda sconfitta consecutiva in trasferta dell’Inter in questo campionato. Dopo il crollo di Firenze, intervallato dal successo di San Siro sempre sui viola, ecco che la squadra di Simone Inzaghi è tornata subito a cadere nel derby d’Italia di domenica sera contro la Juventus.

Nonostante si sia parlato parecchio di eccesso di presunzione o di squadra scarica fisicamente, Trevisani ha ragionato più su un altro aspetto che ha portato l’Inter a precipitare nella ripresa di Torino: “Inter ingiocabile? Dopo Inter-Monaco credo lo pensasse più di una persona. Io sono dell’idea che l’Inter entra in campo contro la Juventus e si chiede: ‘Ma questa veramente è la Juve?’. Poi rientra in campo pensando di creare altre sette palle gol come nel primo tempo. Invece si trovano contro gli squali, squadra che pressa più alta, Juve incattivita, tutta una serie di cose che migliorano la Juventus. Ma la partita non riparte mai, è un errore di valutazione dell’avversario. L’Inter non è riuscita a fare un salto in avanti, si è ritrovata ad andare più piano. Mentre a Napoli-Juve io penso ad un tema fisico, qui non c’è un tema fisico. Ma dico, c’è proprio un discorso mentale, la Juve a Napoli è esplosa fisicamente, l’Inter non ha capito che all’intervallo era successo qualcosa invece”.

Come spiegato dal noto telecronista su Cronache di Spogliatoio, la frase di Mkhitaryan ha poco a che vedere con quanto avvenuto nelle ultime due trasferte. Così Trevisani: “Io non credo che Mkhitaryan non l’abbia fatto con presunzione, ma che lo pensi veramente. E quante volte in quattro anni abbiamo detto che l’Inter è la migliore in Italia degli ultimi 30 anni come qualità di gioco? E quando si è in campo e ti senti in più forte perché sei più forte, poi te la giochi in quella maniera lì”.