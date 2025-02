Calhanoglu ancora in crisi: il PIANO di Inzaghi per recuperarlo

Nella sconfitta di domenica sera all’Allianz Stadium contro la Juventus è parso evidente lo stato di forma negativo di Hakan Calhanoglu, ancora lontano parente del trascinatore dell’Inter che c’è stato nei mesi precedenti all’ultimo infortunio. Il turco sta vivendo un momento negativo e nell’ambiente nerazzurro si spera possa tornare presto a brillare.

Tra le pagine odierne de La Gazzetta dello Sport viene proposto un approfondimento proprio su Calhanoglu e su come l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi e il suo staff tecnico hanno intenzione di recuperarlo al 100%. Il turco si era fermato nel derby contro il Milan di inizio gennaio in finale di Supercoppa Italiana ed è poi rientrato dopo alcune settimane di stop per due problemi muscolari.

Nelle ultime partite di peso contro Milan, Fiorentina (due volte) e Juventus anche il numero 20 ha però palesato una piccola crisi e tutta la squadra ne ha risentito. Il piano che Inzaghi in questo momento ha in testa per recuperare al massimo il regista turco è quello di farlo giocare il più possibile per fargli riottenere minutaggio e un ritmo partita che sarà necessario nei prossimi (decisivi) mesi di fine stagione.