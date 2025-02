Moratti sconvolge tutti: “Mi fu proposto piangendo Totti per l’Inter”

In occasione del 30° anniversario dalla nomina a presidente dell’Inter, Massimo Moratti ha concesso al Corriere della Sera un’intervista nella quale ripercorre alcuni aneddoti e retroscena della sua epoca nerazzurra costellata di grandissimi successi e anche di acquisti molto importanti sul fronte del calciomercato.

Proprio in ottica di importanti arrivi all’Inter, stanno facendo discutere le parole di Moratti su un possibile acquisto di Francesco Totti: “L’allora proprietà della Roma era piena di debiti, strapiena di debiti… Il presidente era così disperato che arrivò a offrirmi Totti. Piangendo… Poi forse Totti avrebbe comunque scelto di restare a Roma, ma anche in quel caso lasciammo stare noi dell’Inter. Cose di calcio, cose di sentimenti”.

Infine, l’ex patron dell’Inter ha ricordato ancora una volta il suo “amore” calcistico per Lionel Messi e la sua intenzione di portarlo a San Siro prima di scoprire un dettaglio: “Lo seguivamo al Mondiale Under 18. Stavamo per comprarlo, ma saputo quello che il Barcellona stava facendo per i suoi problemi di salute, lasciai perdere. Giuro”.

In seguito nella mattinata odierna Rosella Sensi, figlia dell’ex patron della Roma ha voluto smentire queste dichiarazioni di Moratti affermando con un post Instagram che suo padre Franco non avrebbe mai ceduto una bandiera come Totti all’Inter e che rifiutò anche le avances di Florentino Perez del Real Madrid per il capitano giallorosso.