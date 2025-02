L’attacco a Marotta: “Mercato flop, budget sprecato e scelte fallite”

La sconfitta contro la Juventus ha certificato un problema per l’Inter negli scontri diretti in Serie A in questa stagione. Nonostante i nerazzurri siano ancora in corsa per la Champions League e la Coppa Italia e restino comunque ad appena 2 punti di distacco dal Napoli primo in campionato, continuano a spuntare critiche e attacchi verso la società in questi giorni.

Oggi anche Tuttosport pone alcune rimostranze sul mercato condotto dall’Inter la scorsa estate e anche nell’ultima sessione invernale. Il quotidiano piemontese attacca in prima persona il presidente nerazzurro Beppe Marotta e il suo operato soprattutto per aver speso male il poco budget di cui disponeva: l’operazione più esosa fatta dall’Inter è stata infatti quella per Josep Martinez, secondo portiere con una sola presenza fin qui.

Il giornale sportivo di Torino critica al presidente dell’Inter anche le scelte di puntare nuovamente su un gruppo di ultratrentenni e di acquistare dei giocatori a parametro zero (Zielinski e Taremi) che fino ad ora hanno reso al di sotto delle aspettative. Il peccato più grande rimane quello di non aver preso un attaccante in grado di saltare l’uomo che Inzaghi chiede da tempo con Gudmundsson che era la prima scelta.