Chivu e non solo: Mourinho ha CREATO una schiera di nuovi allenatori

Uno degli allenatori più vincenti ed influenti degli ultimi 15-20 anni nel mondo del calcio è stato senza dubbio José Mourinho. Il tecnico portoghese vanta una bacheca ricchissima di trofei collezionati sulle panchine delle squadre più prestigiose d’Europa: Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid, Manchester United e Roma.

Nel corso di questa lunga carriera ha potuto lavorare con tantissimi calciatori di grande talento che ora poco per volta stanno concludendo tutti la loro vita da giocatori per dedicarsi anch’essi alla panchina. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport sono infatti tantissimi i nuovi allenatori che sono stati ispirati da Mourinho e il nuovo tecnico del Parma, Christian Chivu, è solo l’ultimo della lista.

Da Frank Lampard e Xabi Alonso, che sono diventati tecnici internazionali dopo aver giocato per Mourinho al Chelsea e al Real Madrid rispettivamente, passando per tanti ex Inter come Thiago Motta, Dejan Stankovic, Hernan Crespo, Patrick Vieira e Walter Samuel. Da oggi anche Chivu si iscrive a questa lista e – dopo che negli anni scorsi ha ottenuto buoni risultati con l’Inter Primavera – potrà provare la sua prima avventura in Serie A.