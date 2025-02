Squalifica Lautaro, la scelta UFFICIALE: ecco la nota del Giudice Sportivo

Si è conclusa ieri sera la 25^ giornata di Serie A con la partita vinta dal Genoa contro il Venezia e come di consueto nella giornata seguente al termine di un turno, il Giudice Sportivo ha emesso il suo comunicato ufficiale nel quale emette tutte le sentenze relative a squalifiche e diffide per i giocatori e le società varie.

Negli ambienti interisti c’era grande attesa per capire se venisse o meno utilizzata la prova TV per capire le parole di Lautaro Martinez dopo la fine della partita contro la Juventus. Il capitano nerazzurro sembrava infatti aver pronunciato un’espressione blasfema ma alla fine la Giustizia sportiva ha scelto di non usare questa verifica e infatti non viene menzionato il nome del numero 10 nerazzurro che non è quindi stato squalificato come previsto.

Sul fronte Inter, l’unica novità relativa a temi di condotta sportiva è quella relativa a Nicolò Barella che ha preso un cartellino giallo nella sfida sul campo della Juve ed è entrato così nell’elenco dei diffidati. Il centrocampista ex Cagliari dovrà quindi stare attento a non essere ammonito sabato con il Genoa per evitare di dover poi saltare la super sfida contro il Napoli.