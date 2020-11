GdS – Inter, Conte ed i suoi problemi: ecco quali sono. E come risolverli

Antonio Conte brancola nel buio. L’Inter del tecnico leccese ha diversi punti su cui occorre intervenire quanto prima: dal modulo, all’ansia, passando per l’aspetto mentale fino ad arrivare ai troppi punti concessi.

Uno dei maggiori – se non il maggiore – capi d’accusa che il mondo nerazzurro smuove contro il tecnico è quello del modulo. Conte, si sa, è un estimatore al limite dell’esaltazione del 3-5-2. Con questo sistema ha ottenuto i maggiori successi, ovunque. In nerazzurro i risultati stentano ad arrivare. È stato provato e riprovato, aggiungendo anche la variante trequartista, ma questo abito proprio non calza alla formazione nerazzurra. Accarezzare l’idea di un possibile cambio potrebbe essere la svolta.

Ne è la prova Barella, che per mancanza di lucidità (causata dal tour de force cui è stato costretto a sottoporsi) ha causato il rigore che ha portato al vantaggio del Real Madrid mercoledì scorso. Troppe volte l’Inter sente la gara. Il che non è affatto negativo, se presa però con il verso giusto. Conte, e con lui la squadra, sembrano essere sfiniti.

A tutto ciò vanno poi aggiunti i vari regali stagionali dell’Inter. La scorsa stagione, a questo punto, il numero sotto la casella delle vittorie era 8, mentre quest’anno 4. Diminuite le vittorie, aumentati i gol subiti: 20 in questa stagione, 12 in quella passata.

Troppe volte l’Inter per entrare in campo ha bisogno di una scossa emotiva, partita col Torino docet. Con il Sassuolo (domani, ore 15)la scossa emotiva è da ritrovare molto prima del fischio d’inizio.

