GdS – Semaforo verde per Brozovic, è disponibile: assenti solo Kolarov e Padelli

Marcelo Brozovic è assente dal campo da due settimane, dopo la positività emersa nella sosta per le Nazionali ed il caso Vida in maglia Croazia. Ora, però, il numero 77 dell’Inter torna finalmente a disposizione di Antonio Conte, che punterà su di lui specialmente per far rifiatare uno tra Barella e Vidal. Contro il Sassuolo, dunque, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il croato dovrebbe partire dalla panchina.

A questo punto, sarebbero solo Daniele Padelli ed Aleksandar Kolarov gli assenti nella formazione nerazzurra. Il terzo portiere ed il difensore serbo sono indisponibili perché positivi, mentre il croato è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato. Il recupero di Brozovic si farà sentire specialmente in ottica Champions League, vista la squalifica di Arturo Vidal.

