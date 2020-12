GdS- Inter, Conte ed i suoi uomini: a segno i suoi scudieri

L’Inter ha innescato la marcia, prendendo in mano il proprio destino. Nella fortino del Borussia Park – dove nessuna squadra, né in campionato né in Champions League, era riuscita a vincere – la formazione nerazzurra ha vinto contro il Borussia Monchengladbach conquistando così tre punti fondamentali per tenere a galla le speranze del passaggio del turno.

La squadra di Antonio Conte – seppur col brivido, come il dna interista impone – ha sfoderato una prestazione esemplare. Merito del tecnico leccese, impeccabile nella preparazione tattica così come in quella mentale. E merito dei giocatori, soprattutto quelli a lui più vicini, scrive La Gazzetta dello Sport.

Nel tabellino di ieri sera ci sono infatti i nomi di Matteo Darmian e, per due volte, di Romelu Lukaku. Entrambi fortemente voluti da Conte, lo hanno ripagato con la miglior moneta. L’esterno destro – titolare a favore di Hakimi – ha firmato il vantaggio con un potente destro finito sotto le gambe di Sommer; il centravanti belga, invece, ha siglato la doppietta decisiva, oltre a disputare una gara di sacrificio come suo solito.

