Sconcerti: “Vittoria che ribalta una stagione. Bravo Conte, il miglior Lukaku mai visto in Italia”

Mario Sconcerti, noto giornalista, sulle colonne del Corriere della Sera commenta la super vittoria dell’Inter sul campo del Borussia Moenchengladbach che ha permesso a Conte di essere ancora in corsa nel girone B di Champions League.

Ecco le sue parole: “Un’Inter bella, agile e sventata, sempre disposta a far gol e a prenderne, spinta dal miglior Lukaku mai visto in Italia in una di quelle partite che ribaltano a volte una stagione e comunque rimettono tutti in strada”.

Su Conte: “È stato bravo a capire prima una partita non molto leggibile. Ha scelto una squadra coperta perché contro la qualità un po’ noiosa ma insistente dei tedeschi aveva bisogno di una linea mediana forte che tagliasse in largo tutto il campo”.

Applausi per Lukaku: “Oggi è una perfezione dinamica, si è asciugato da piccole goliardie, è diventato veramente sostanza. Un centravanti che gioca per sé e per tutti, molto al di là dei gol che segna. È stata la sua partita perfetta”.

