Gds – Inter e Inzaghi d’accordo: serve la rosa pronta già a luglio

L’Inter dovrà programmare nei prossimi giorni la nuova stagione, con particolare attenzione sulle strategie da adottare sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Su un punto, sicuramente, tecnico e dirigenza sono già d’accordo

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, entrambe la parti vogliono muoversi con rapidità in modo da aver pronta l’ossatura principale della rosa per la prossima stagione già a luglio, in tempo per l tournée in Giappone.

Inzaghi e la dirigenza dell’Inter, infatti, sono convinti che uno scenario del genere semplifichi molto il lavoro, permettendo di preparare al meglio gli impegni che attenderanno i nerazzurri. A partire dalla caccia al ventesimo Scudetto.

L’opinione di Passione Inter

Difficile non concordare con questa visione. Non può esserci scelta migliore, che concedere molto tempo a Inzaghi per mettere a punto la squadra in vista di un’altra lunga stagione. Pertanto, è lecito aspettarsi un’Inter molto attiva sul mercato nelle prossime settimane.