Si delinea il calendario della prossima stagione calcistica, a pochi giorni dalla conclusione di quella attuale. È stato annunciato, infatti, il tabellone della Coppa Italia 2023/2024, edizione nella quale l’Inter proverà a riconfermarsi per la terza volta consecutiva, la decima della propria storia.

Come da regolamento, la vincitrice, le qualificate alle coppe europee e l’ottava classificata in Serie A entreranno in campo solo dagli ottavi di finale. L’Inter sarà testa di serie numero uno, dal momento che la squadra di Inzaghi ha trionfato nell’ultima edizione.

Questo il tabellone completo:

Fonte foto: Il Tempo

Questi i possibili incroci ai quarti di finali, se tutte le 8 teste di serie dovessero passare il turno:

Inter-Fiorentina (1 vs 8)

(1 vs 8) Milan-Atalanta (4 vs 5)

(4 vs 5) Lazio-Roma (3 vs 6)

(3 vs 6) Napoli-Juventus (2 vs 7)

Possibile, pertanto, uno scenario simile a quello della stagione 2021/2022, con il Derby contro il Milan in semifinale e un’eventuale finale contro la Juventus. I tifosi nerazzurri, ovviamente si augurano lo stesso esito.

Ancora da definire la data della finale, che si giocherà, come da consuetudine allo Stadio Olimpico.