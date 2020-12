GdS – Inter, la vittoria col Borussia M’gladbach spazza via i dubbi: la guida di Conte è salda

L’Inter vince e convince. Soprattutto gli scettici e le malelingue, messe a tacere. Dopo la gara con il Real Madrid di settimana scorsa, la sensazione che Antonio Conte non avesse più il controllo della formazione nerazzurra andava diffondendosi.

La vittoria con il Sassuolo (0-3) prima e quella di ieri contro il Borussia Mönchengladbach poi – entrambe in trasferta – hanno però chiarito alcuni punti. Punto primo, l’Inter ha carattere. Secondo, questo carattere lo infonde solamente una persona: Antonio Conte, scrive La Gazzetta dello Sport.

Ieri Conte ha disegnato la gara perfetta, mentalmente e non solo. Il gol del vantaggio è arrivato da Darmian, partito da titolare per intuizione (e non solo) del tecnico nerazzurro. L’atteggiamento, poi, è risultato di fondamentale importanza. Conte ha le mani salde sul volante di quest’Inter che sta scaldando i motori.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<