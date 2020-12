Inter-Borussia M’gladbach, Conte non sbaglia: il confronto voti dei quotidiani

Antonio Conte, risolvo problemi. Dopo la sconfitta con il Real Madrid, la speranza di poter riaprire il discorso qualificazione era sottile. Più che altro lo era per la fiducia nei propri mezzi. A ripristinarla, però, ci ha pensato Conte. Sia nella vittoria col Sassuolo che in quella di ieri sera, l’impronta del tecnico nerazzurro è stata più che mai determinante.

Contro il Borussia Monchengladbach Conte non ha sbagliato nulla nell’approccio gara, preparandola minuziosamente sia dal punto di vista mentale che tecnico-tattico. Per il primo aspetto basta vedere l’Inter scesa in campo settimana scorsa con la formazione di Zidane; mentre per il secondo la conferma è la scelta di far partire Darmian dal primo minuto. Scelta più che mai indovinata ed elogiata dai quotidiani sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Eccola qui, la vittoria che tiene aperti i discorsi. Nel momento più duro la squadra risponde presente: per un tecnico,, niente conta di più. Ha meccanismi ancora da perfezionare, ma pure una rosa che si va allungando. Voto: 7.

CORRIERE DELLO SPORT – È una vittoria conquistata col gioco, col cuore e con la testa, una grande vittoria, con la speranza che porti qualcosa di concreto. Voto: 7.

TUTTOSPORT – La prima mezzora è da Inter di Conte e la squadra avrebbe meritato di più. Poi soffre e si aggrappa a Lukaku. Voto: 7.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<