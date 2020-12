Social – Tre giocatori del Genoa col cellulare in tribuna, la furia dell’ex Inter Zenga: “Dov’è finita la passione?”

La foto che ritrae Micovschi, Males e Asoro al cellulare in tribuna, nei minuti finali della partita del loro Genoa con il Parma, ha fatto il giro del web scatenando l’ira non solo dei tifosi del Grifone che hanno accusato i 3 giocatori di non pensare alla maglia in un momento così delicato bensì solo ai soldi.

Tra questi c’è anche Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, che su Instagram ha commentato così la foto: “La differenza tra un fuoriclasse come Ibrahimovic che infortunato va in panchina e incita i compagni.. gli altri??? In 3 non hanno neanche le presenze necessarie per aver diritto al titolo di giocatori professionisti e invece di incitare e soffrire con i compagni, a 5 minuti dalla fine, sotto di un gol, che fanno??? Giudicate voi. E poi chi ci rimette sono sempre gli stessi, tifosi e allenatori ma dov’è la passione, il cuore il senso di appartenenza????”

Ecco il post: