Lazaro: “Il gol del 3-3? Embolo non era nel campo visivo di Handanovic. Lukaku è speciale. Sull’Inter…”

Valentino Lazaro non ha per niente sfigurato contro la sua Inter. L’esterno austriaco, in prestito al Borussia Mönchengladbach, ha fornito l’assist per il momentaneo 1-1 di Plea e si è messo in mostra con alcune giocate importanti davanti alla dirigenza nerazzurra e a Conte.

Al termine della partita si è concesso ai microfoni del canale ufficiale del club: “C’è voluto un po’ di tempo per entrare in partita, nei primi minuti siamo stati passivi. Poi abbiamo lottato e la partita è stata equilibrata ed emozionante. È un peccato che abbiamo perso”.

Sull’Inter: “E’ un club di livello mondiale. In attacco hanno un attaccante come Lukaku, con le poche chance che ha avuto però è stato coinvolto in tutti e tre i gol. Romelu è un bravo ragazzo e dà sempre il 110% per la sua squadra. Lo ha dimostrato contro di noi con i suoi gol. E non lo fa solo da questa o dall’ultima stagione, ma lo fa da tutta la sua carriera. Segna un numero incredibile di gol ed è per questo che è così prezioso”.

Il 3-3 annullato: “Dal mio punto di vista Embolo non era nel campo visivo del portiere, che non avrebbe potuto reagire affatto. Peccato solo che non sia bastato a compensare i pochi centimetri”.

Ora a Madrid per la qualificazione: “Abbiamo la possibilità di avanzare agli ottavi di finale di Champions League. Ci crediamo fino alla fine e daremo tutto nell’ultima partita al Real Madrid per raggiungere il nostro grande obiettivo”.

