Inter-Borussia M’gladbach, Darmian sfreccia e segna: il confronto voti dei quotidiani

Nelle ultime due partite dell’Inter – Sassuolo prima e Borussia M’gladbach poi – Antonio Conte ha dato la maglia da titolare a Matteo Darmian. Maglia da titolare che – fino a poco tempo fa – sarebbe stata ben salda sulle spalle di Hakimi. Ieri ‘esterno ex Chelsea ha ripagato la fiducia del tecnico nel migliore dei modi segnando – seppur con la complicità di Sommer – la rete del vantaggio.

Attento anche in fase difensiva, Darmian ha giocato una gara solida, attenta e concentrata. Elogiato dai tifosi, la prestazione del fresco 31enne (proprio ieri era il compleanno) è stata apprezzata anche dalla critica, come i voti dei maggiori quotidiani sportivi dimostrano.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Stappa la partita, inserimento, destro che manda in crisi Sommer e fa capire all’Inter che sì, si può fare. Esce stanchissimo: alternativa a chi? È un titolare. Voto: 7.

CORRIERE DELLO SPORT – Per mezz’ora fa tutto lui nell’Inter. Segna, tanto per cominciare. Spinge, costruisce la manovra, la rifinisce, crea occasioni. È in una condizione fisica straripante. Voto: 7.

TUTTOSPORT – Si conferma in formissima: ara la fascia e il gol è solo l’acuto. Incomprensione con Skriniar sull’1-1. Voto: 6,5.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<