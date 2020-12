Serie A, torna Stramaccioni? Il Genoa pensa all’ex Inter per il dopo Maran

Andrea Stramaccioni è in corsa per la panchina del Genoa e potrebbe presto tornare ad allenare in Serie A. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’ex tecnico dell’Inter è uno dei nomi monitorati dalla dirigenza rossoblu qualora Preziosi decida di sollevare dall’incarico Rolando Maran.

Il destino dell’ex Cagliari resta in bilico dopo il ko interno contro il Parma e in caso di passo falso con la Fiorentina l’addio sarà inevitabile. Stramaccioni, dopo alcune esperienze all’esterno, da un anno esatto è in attesa di una nuova chiamata.

L’ultima avventura è stata in Iran con l’Esteghlal, squadra che l’ex Inter ha lasciato lo scorso 8 dicembre sei mesi dopo il suo arrivo per inadempienze contrattuali da parte del club.

