CdS- Inter, alla Pinetina si continua a lavorare: ieri c’erano Vidal, Padelli, Pinamonti e Nainggolan

Mentre l’Inter vinceva (2-3) contro il Borussia Monchengladbach, alla Pinetina qualcosa si muoveva. Come riportato dal Corriere dello Sport, i giocatori che non sono partiti per la trasferta del Borussia Park si sono ritrovati al Centro Sportivo Suning.

I presenti erano quattro: Arturo Vidal, Daniele Padelli, Andrea Pinamonti e Radja Nainggolan. Il centrocampista cileno non è stato convocato dacché squalificato – per un solo turno, con lo Shaktar Donetsk, vittorioso per 2-0 sul Real Madrid, ci sarà – dopo la doppia ammonizione rimediata in pochi secondo contro i Blancos.

L’estremo difensore, invece, è alle prese con le ultime scorie del Covid-19. Quanto a Pinamonti, il centravanti ex Genoa non rientra nella lista Uefa. Nainggolan, infine, non è stato convocato per un affaticamento muscolare.