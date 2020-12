Ordine, assist e garra: da Mentana a Conte, tutti pazzi per Brozovic. E’ tornata la versione “Epic”

Marcelo Brozovic ieri sera è stato uno dei migliori in campo dell’Inter, tanto da meritarsi l’elogio esclusivo del direttore Mentana sui social.

L’emblema della partita del croato, tornato in campo dopo essere guarito dal coronavirus, è quella scivolata dopo il 90esimo minuto in piena area di rigore su Embolo. “E’ la dimostrazione che quando ci mette la garra è un calciatore importante in tutte e due le fasi”, le parole nel post partita di Conte che non si è sottratto dall’elogiare il suo playmaker.

Con Brozovic (quello vero) in campo, è un’altra Inter. Il centrocampista croato tocca una marea di palloni, con ordine e pulizia ricama il gioco nerazzurro, liberando soprattutto Vidal e Barella in fase di impostazione.

Ieri Epic Brozo è sceso in campo con determinazione sin dal primo minuto, ha lottato su ogni pallone ed è stato decisivo anche nei due gol di Lukaku: prima l’assist allo stesso numero 9 per il gol dell’1-2, poi la palla in profondità per Hakimi nell’azione del tris nerazzurro. La sua assenza contro Torino e Real Madrid si è fatta sentire parecchio e ha pesato tanto sulla costruzione del gioco dell’Inter, ora però Conte può contare su un Brozovic in più.

