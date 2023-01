Gds – Niente “Napoli-crazia”: l’Inter vince e riapre il campionato

La vittoria di San Siro è stata un grande successo per l' Inter , su più fronti. Infatti, oltre ai 3 punti in un big match, i nerazzurri si sono anche riportati a -8 dal Napoli , tenendo così accese le speranze Scudetto .

In generale, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , la vittoria dell'Inter è servita a mantenere in equilibrio l'esito del campionato di Serie A. Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, hanno impedito ai campani di mantenere un vantaggio e importante sulle inseguitrici e di instaurare una sorta di "Napoli-crazia" .

La vittoria dell'Inter, inoltre, assume un altro significato molto importante, dal momento che si tratta della prima sconfitta in campionato per la banda di Spalletti , dopo una prima parte di stagione da schiacciasassi.

I tanti difetti, specie caratteriali, visti nella prima parte di stagione non si sono ripresentati a San Siro e permettendo all'Inter di mettere in campo la sua migliore versione, per qualità offensiva e solidità difensiva. Bisogna limare ancora le imprecisioni in zona gol, ma ora ci si può lavorare con il morale alle stelle.