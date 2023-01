Ts – Inter, Lukaku è tornato ed è pronto a riprendersi la Serie A

Inter-Napoli ha regalato una grande vittoria ai nerazzurri , ma è stata anche la partita del ritorno in campo in una gara ufficiale per Romelu Lukau . Il belga è rimasto in campo 65' e, secondo l'edizione odierna di Tuttosport, ha lanciato segnali importanti.

Lukaku non è ancora al meglio della condizione e si è visto in qualche circostanza, quando ha mostrato un po' di timidezza e difficoltà atletiche. Al tempo stesso, ha fatto vedere cosa è in grado di fornire all'Inter: sponde, attacco della profondità e capacità di mettere in apprensione da solo le difese avversarie, liberando spazi per i compagni.