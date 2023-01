Gds – L’Inter è delusa da Skriniar: non è da escludere l’addio a gennaio

Secondo La Gazzetta dello Sport , infatti, il silenzio di questi mesi di fronte all'offerta di rinnovo (e alle molte sollecitazioni per una risposta) non è stato gradito dall'Inter, che è rimasta molto delusa dal comportamento del giocatore.

Skriniar, inoltre, continua a essere vago, dal momento che non ha chiuso definitivamente le porte all'Inter, in attesa di valutare quale progetto tecnico lo aggradi di più. Il giocatore, non a caso, non ha ancora trovato l'accordo con il PSG, con l'idea di lasciarsi più porte aperte.