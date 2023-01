L’Inter non vuole altre sorprese: sul tavolo i rinnovi di Bastoni e Calhanoglu

Entrambi i giocatori sono in scadenza nel 2024

Enrico Traini

Dopo mesi di stallo, sembra essere arrivato l'epilogo per il contratto di Skriniar: il giocatore non rinnoverà con l'Inter. Un caso che, inevitabilmente, ha scottato la dirigenza nerazzurra, che si è messa già al lavoro per evitare che ciò possa ripetersi.

I nomi sul tavolo sono quelli di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, entrambi fondamentali nel progetto nerazzurro, entrambi con il contratto in scadenza nel giugno del 2024.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il rinnovo del loro contratto è la priorità attuale del club e va trovato entro la fine dell'attuale stagione. Infatti, in caso contrario, l'Inter rischierebbe di esporsi di nuovo a un caso come quello di Skriniar. Uno scenario che il club vuole evitare nel modo più assoluto.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Muoversi preventivamente per due giocatori importanti come Bastoni e Calhanoglu è la scelta migliore per l'Inter. Dato il momento economico del club, e le difficoltà a competere con i top del panorama europeo, agire preventivamente per blindare i propri gioielli è l'unica strategia perseguibile.

Inoltre, anche dal punto di vista tecnico, la conferma di Bastoni e Calhanoglu sarebbe un segnale importante sul versante competitivo e garantirebbe continuità al progetto sportivo dell'Inter.