GdS – Marotta pensa al lungo periodo: priorità ai rinnovi dei giovani

L’Inter, mentre sembrerebbe veleggiare verso lo Scudetto, non perde tempo e punta a pianificare anche sul lungo periodo, per costruire un ciclo di vittorie. Per farlo, oltre a lavorare per puntellare la squadra in estate, Marotta e Ausilio, come riportato da La Gazzetta dello Sport, hanno in testa un piano ben preciso.

Il club infatti vuole innanzitutto allontanare con fermezza qualsiasi tentazione e blindare i propri gioielli prima che qualche big europea possa farsi avanti con offerte astronomiche e difficilmente eguagliabili, specie in questo travagliato periodo economico. Per questo il programma è chiaro: prima si adeguerà il contratto di Bastoni, poi si passerà a quello di Barella, con probabilissima fascia di capitano dopo l’addio di Handanovic, e finalmente anche a quello di Lautaro Martinez. Se il presente è dolce per i tifosi nerazzurri, il futuro, una volta messi in sicurezza i propri beniamini, si prospetta quindi addirittura migliore.

