Esposito: “Voglio tornare all’Inter, nella Nord gente fantastica. Vi dico chi sono i miei ‘papà’ calcistici”

Il presente, oggi, dice momentaneamente Venezia: ma Sebastiano Esposito nella Laguna gioca solamente in prestito, nella speranza di tornare prima o poi alla base, all’Inter, a giocare per la maglia che oggi, in un’intervista su Clubhouse con Nicolò Schira, il giovane attaccante ha dichiarato di tifare: “Sono interista e lo sono da sempre – ha affermato, infatti, Esposito – Domani pomeriggio dopo l’allenamento guarderò Inter-Sassuolo. Sono sempre in contatto con i miei ex compagni, in particolare con D’Ambrosio e Lukaku che sono un po’ i miei papà calcistici… Spero di tornare all’Inter, ma è difficile subito. Vediamo”.

Esposito, poi, ha parlato del suo rapporto con la tifoseria dell’Inter: “Ho grandissima considerazione della Nord – ha detto – Mi vogliono molto bene. Ho conosciuto gente fantastica, mi hanno trattato benissimo e fatto sentire subito speciale. Ricordo che mi facevano già i cori contro il Borussia Dortmund che era la mia seconda partita ufficiale in nerazzurro”. E a proposito di debutti: “In Europa League contro l’Eintracht e in Champions contro il Borussia, in entrambi i casi ero minorenne ed erano sfide importanti. Le tedesche mi portano bene…”.

Infine, una parola sul presente, a Venezia: “Mi sono trovato subito bene con tutti, ho trovato un bel gruppo – ha dichiarato – Con Forte e Vacca stiamo spesso insieme, sono due grandi giocatori oltreché grandi persone”.

