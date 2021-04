Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo: Barella regista? Ancora la LuLa, torna de Vrij

L’Inter di Antonio Conte va a caccia della 10a vittoria consecutiva in campionato e di 3 punti che sarebbero importantissimi per la lotta scudetto. La squadra nerazzurra torna oggi in campo a San Siro, nel recupero della 28a giornata di Serie A in programma contro il Sassuolo alle 18.45.

Conte è costretto a cambiare qualcosa rispetto all’11 titolare delle ultime uscite. Non ci saranno gli squalificati Bastoni e Brozovic, in difesa con Skriniar e il ritrovato de Vrij, possibile chance dal 1′ per Darmian, leggermente favorito su Ranocchia. Secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Barella a sostituire in cabina di regia Brozovic, con Gagliardini ed Eriksen ai suoi lati: Hakimi e Young confermati sulle fasce. In avanti scalpita Sanchez, ma Conte potrebbe puntare ancora una volta sulla LuLa.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Darmian; Hakimi, Gagliardini, Barella, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Kyriakopoulous; ;Lopez, Obiang; Boga, Djuricic, Traore; Raspadori

