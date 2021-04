Scudetto e record, Sassuolo crocevia. Conte a por la décima: nel mirino c’è l’Inter del Trap

Battere il Sassuolo per volare a +11 dal secondo posto a 9 giornate dalla fine della Serie A: è questa la missione di Antonio Conte che, in caso di successo questo pomeriggio a San Siro, centrerebbe la decima vittoria consecutiva in campionato.

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, il tecnico dell’Inter non ha alcuna voglia di fermarsi: a Lukaku e compagni, in caso di successo, poi basterebbero 16 punti in 9 giornate per cucire il tricolore sul petto. Per lo stesso Conte si tratterebbe della terza striscia di successi più lungi della sua carriera: con il Chelsea si è fermato a 13 vittorie consecutive, una in meno invece con la Juventus.

Ma c’è di più. Se l’Inter di Conte riuscisse, nelle prossime sei partite, a totalizzare cinque vittorie e un pareggio, riuscirebbe a replicare esattamente il cammino delle 34 giornate da record dell’Inter del Trap. Nessuna nei top5 campionati d’Europa sta tenendo il passo dei nerazzurri, ma Conte non vuole cali di concentrazione e non vuole fermarsi proprio sul più bello.

