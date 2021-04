Niente sconti ad Appiano, Conte non molla di un centimetro: il retroscena dopo Bologna-Inter

Antonio Conte non vuole cali di concentrazione. Lo scudetto è lì, più vicino che mai, ma guai a considerare i giochi chiusi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro sa perfettamente come gestire la sua macchina quando il traguardo si avvicina ed è molto attento a non mandare segnali alla squadra che possano portare a cali di tensione.

C’è un retroscena che risale alla notte tra sabato e la domenica di Pasqua. Il tecnico dell’Inter infatti, dopo la vittoria a Bologna per 0-1, ha fatto dormire i giocatori ad Appiano, per poi farli allenare la domenica: niente riposo, il momento è troppo importante per mollare ora.

