GdS – Sempre meno a Inter-Milan: le probabili formazioni

Il ritorno al campionato sarà scintillante. Domani, alle ore 18, Inter e Milan si sfideranno per contendersi la supremazia cittadina. E non solo. La formazione nerazzurra non arriva nelle migliori condizioni. L’organico di Antonio Conte è decimato dalle assenze dei positivi al Coronavirus.

Il tecnico nerazzurro, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dovrebbe optare per un 3-4-1-2. Davanti a capitan Handanovic, a guidare la retroguardia, priva di Bastoni e Skriniar, sarà De Vrij. Ad affiancare l’olandese saranno D’Ambrosio a destra e Kolarov a sinistra.

A centrocampo, invece, è sicura l’assenza di Nainggolan e Gagliardini. Spazio dunque a Vidal e Brozovic al centro, con Hakimi e Perisic sugli esterni. Dietro a Lukaku e Lautaro ci sarà Barella, galvanizzato dall’ottima prestazione in Nazionale contro l’Olanda.

Pioli risponde schierando un 4-2-3-1. Donnarumma tra i pali, Calabria, Kjaer, Romagnoli e Hernandez a formare la linea difensiva. Kessie e Bennacer staranno a supporto del terzetto Castillejo – Calhanoglu – Saelemaekers che agirà dietro all’ex Ibrahimovic.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<