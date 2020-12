GdS – Suning alla ricerca di forze fresche: tre le possibili soluzioni

Il presidente cerca sponsor. Suning sta cercando nuovi papabili partner per il ruolo di main sponsor. Con il Coronavirus che ha lasciato importanti strascichi economi anche in Cina, l’Inter è alla ricerca di nuovi investitori di minoranza. Il club nerazzurro con l’aiuto di Goldman Sachs e JP Morgan – con i quali ha rinnovato il bond (obbligazione) da 375 milioni – sta cercando dei possibili gruppi interessati. Al momento, sul tavolo vi sono tre soluzioni, spiega La Gazzetta dello Sport.

La pista più calda è quella rappresentata da Evergrande, colosso cinese in continua espansione. Le altre due soluzioni, invece, sono quelle di Hisense (azienda cinese dedita alla progettazione, produzione e distribuzione di apparecchiature elettroniche) e Samsung. Date le tempistiche che operazioni di tale portata comportano, è altamente impossibile che l’eventuale ingresso di nuovi partner fornisca un quid in più per il mercato di gennaio, al via il 4 gennaio.

