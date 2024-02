Curioso retroscena svelato dalla rivista tedesca Der Spiegel e riguardante Benjamin Pavard, attuale difensore dell’Inter arrivato nel mese di agosto dal Bayern Monaco.

L’episodio risale proprio all’estate scorsa, quando il francese aveva espresso malcontento per il modo in cui veniva impiegato dal tecnico Thomas Tuchel: Pavard chiedeva di fare il difensore centrale nella difesa a quattro e non il terzino destro. Un’insoddisfazione che era stata colta anche dal centrocampista dei bavaresi Leon Goretzka, il quale si era recato proprio dall’allenatore per parlare della problematica sorta.

La risposta del tecnico, tuttavia, fu sorprendente. Secondo Tuchel, problemi di questo tipo dovevano essere risolti autonomamente dai leader della squadra. Una tesi inaccettabile per Goretzka, visto che la questione era prettamente tecnico-tattica e di competenza dello stesso Tuchel. Fu da quel momento, secondo la rivista tedesca, che l’allenatore venne di fatto sfiduciato dallo spogliatoio, causando i risultati deludenti che stanno caratterizzato la stagione del Bayern e che porteranno all’esonero – già annunciato – di Tuchel a fine stagione.